Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Dienstagabend vermehrt von Oracle

Die Aktie von Oracle gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,2 Prozent auf 301,18 USD.
Das Papier von Oracle befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,2 Prozent auf 301,18 USD ab. Im Tief verlor die Oracle-Aktie bis auf 291,99 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 303,47 USD. Von der Oracle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.454.023 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 345,69 USD. Der derzeitige Kurs der Oracle-Aktie liegt somit 12,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 119,01 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 60,49 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Oracle-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,83 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 301,00 USD.
Oracle gewährte am 09.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,01 USD, nach 1,03 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,31 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,93 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Oracle am 15.12.2025 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Oracle im Jahr 2026 6,81 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
