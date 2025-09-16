DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.081 +0,7%Nas22.214 -0,5%Bitcoin97.818 -0,6%Euro1,1845 -0,2%Öl68,27 -0,3%Gold3.686 -0,1%
So bewegt sich Oracle

Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Nachmittag mit Verlusten

17.09.25 16:13 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Oracle. Zuletzt ging es für die Oracle-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 301,02 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Oracle-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 301,02 USD. Im Tief verlor die Oracle-Aktie bis auf 299,53 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 307,23 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 662.504 Oracle-Aktien.

Bei 345,69 USD markierte der Titel am 11.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,84 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 119,01 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Oracle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,84 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Oracle 1,70 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 281,83 USD an.

Am 09.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Oracle mit einem Umsatz von insgesamt 14,93 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,17 Prozent gesteigert.

Am 15.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Oracle einen Gewinn von 6,83 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Oracle KaufenDZ BANK
10.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Oracle KaufenDZ BANK
10.09.2025Oracle BuyUBS AG
10.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
08.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

