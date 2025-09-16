Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Mittwochabend verlustreich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Oracle. Der Oracle-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,7 Prozent auf 298,33 USD.
Die Oracle-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 298,33 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Oracle-Aktie bei 296,55 USD. Bei 307,23 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.656.524 Oracle-Aktien.
Am 11.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 345,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 15,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 119,01 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Oracle-Aktie 150,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Oracle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,84 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 281,83 USD für die Oracle-Aktie aus.
Oracle veröffentlichte am 09.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 14,93 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,31 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Oracle wird am 15.12.2025 gerechnet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 6,83 USD je Oracle-Aktie.
Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus?
SAP-Aktie nur kurzzeitig erholt: Analyst sieht massiven Kursverlust nicht gerechtfertigt
NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|10.09.2025
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.2025
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
