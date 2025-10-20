Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Oracle gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Oracle befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 3,2 Prozent auf 281,98 USD ab.

Die Oracle-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 281,98 USD abwärts. Im Tief verlor die Oracle-Aktie bis auf 281,60 USD. Bei 288,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 772.910 Oracle-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 345,69 USD. Dieser Kurs wurde am 11.09.2025 erreicht. Gewinne von 22,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 119,01 USD ab. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 136,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Oracle-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,17 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 307,67 USD je Oracle-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Oracle am 09.09.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oracle 1,03 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,31 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,93 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Oracle am 15.12.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Oracle ein EPS in Höhe von 6,83 USD in den Büchern stehen haben wird.

