OTS: Gerresheimer AG / Achim Schalk wird Vorstand bei Gerresheimer (FOTO)

12.08.25 08:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
44,78 EUR -0,48 EUR -1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Achim Schalk wird Vorstand bei Gerresheimer (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Achim Schalk wird Vorstand bei Gerresheimer

- Erfahrener Industriemanager tritt zum 1. November 2025 Nachfolge von Dr. Lukas

Burkhardt an

- Verantwortung für die Business Units Moulded Glass, Tubular Glass und Syringe

Systems

Der Aufsichtsrat der Gerresheimer AG hat Achim Schalk zum Vorstand der

Unternehmensgruppe bestellt. Er folgt zum 1. November 2025 auf Dr. Lukas

Burkhardt, der Gerresheimer auf eigenen Wunsch verlässt, um sich einer neuen

beruflichen Herausforderung zu stellen. Achim Schalk kommt vom

Spezialmaterialien- und Vliesstoff-Produzenten Magnera Inc., wo er zuletzt das

Geschäft in den Regionen EMEIA und APAC verantwortete. Das Unternehmen war im

November 2024 aus der Fusion der Sparte Health, Hygiene and Specialties von

Berry Global Inc. mit Glatfelter Inc. hervorgegangen. Der erfahrene

Industriemanager bringt über 25 Jahre Erfahrung in der internationalen

Unternehmensführung in spezialisierten Industriebranchen mit. Achim Schalk

startete nach Abschluss seines Studiums der Wirtschaftswissenschaften seine

Karriere beim Automobilzulieferer Kolbenschmidt Pierburg. Nach mehr als 10

Jahren in wachsender Verantwortung im Bereich Finanzen und Controlling,

durchlief er verschiedene Karrierestationen in den Bereichen Einkauf, Vertrieb,

Produktentwicklung und Operations bei Unternehmen der Berry Global Gruppe,

zuletzt als Executive Vice President und General Manager der Sparte Health,

Hygiene & Specialties EMEIA & Asia, die im November 2024 mit Glatfelter Inc. zu

Magnera Inc. fusionierte. Bei Gerresheimer wird er als Mitglied des Vorstandes

die Verantwortung für die Business Units Moulded Glass, Tubular Glass und

Syringe Systems übernehmen.

"Achim Schalk verfügt über umfassende Erfahrungen als Führungskraft in großen

internationalen Produktionsunternehmen mit ausgewiesener Expertise in den

Bereichen Operations, Sales und Finance", so Dr. Axel Herberg, Vorsitzender des

Aufsichtsrats der Gerresheimer AG. "Wir sind davon überzeugt, dass er die

Integration der Bormioli Pharma und das geplante Wachstum der Gerresheimer

Gruppe erfolgreich weiter vorantreiben wird."

Verantwortung für drei Business Units

Mit der Berufung von Achim Schalk werden die Verantwortlichkeiten im Vorstand

für die Business Units neu zugeordnet. Achim Schalk wird ab November 2025 die

globale Verantwortung für die Business Units Moulded Glass, Tubular Glass und

Syringe Systems der Unternehmensgruppe übernehmen. Dietmar Siemssen, CEO der

Gerresheimer AG, führt die Business Units Primary Packaging Plastics, Medical

Systems und Advanced Technologies.

Dr. Lukas Burkhardt verlässt Gerresheimer auf eigenen Wunsch

Achim Schalk tritt die Nachfolge von Dr. Lukas Burkhardt an, der sich nach acht

Jahren im Vorstand der Gerresheimer AG entschieden hatte, seinen Vertrag nicht

zu verlängern und eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen.

"Wir danken Dr. Lukas Burkhardt für sein Engagement und seinen Beitrag zum

Unternehmenswachstum in den letzten Jahren", so Dr. Axel Herberg abschließend.

Pressekontakt:

Gerresheimer AG

Jutta Lorberg

Head of Corporate Communication

T +49 211 6181 264

mailto:jutta.lorberg@gerresheimer.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/9072/6094905

OTS: Gerresheimer AG

ISIN: DE000A0LD6E6

