OTS: Gerresheimer AG / Achim Schalk wird Vorstand bei Gerresheimer (FOTO)
Achim Schalk wird Vorstand bei Gerresheimer (FOTO)
Düsseldorf (ots) - Achim Schalk wird Vorstand bei Gerresheimer
- Erfahrener Industriemanager tritt zum 1. November 2025 Nachfolge von Dr. Lukas
Burkhardt an
- Verantwortung für die Business Units Moulded Glass, Tubular Glass und Syringe
Systems
Der Aufsichtsrat der Gerresheimer AG hat Achim Schalk zum Vorstand der
Unternehmensgruppe bestellt. Er folgt zum 1. November 2025 auf Dr. Lukas
Burkhardt, der Gerresheimer auf eigenen Wunsch verlässt, um sich einer neuen
beruflichen Herausforderung zu stellen. Achim Schalk kommt vom
Spezialmaterialien- und Vliesstoff-Produzenten Magnera Inc., wo er zuletzt das
Geschäft in den Regionen EMEIA und APAC verantwortete. Das Unternehmen war im
November 2024 aus der Fusion der Sparte Health, Hygiene and Specialties von
Berry Global Inc. mit Glatfelter Inc. hervorgegangen. Der erfahrene
Industriemanager bringt über 25 Jahre Erfahrung in der internationalen
Unternehmensführung in spezialisierten Industriebranchen mit. Achim Schalk
startete nach Abschluss seines Studiums der Wirtschaftswissenschaften seine
Karriere beim Automobilzulieferer Kolbenschmidt Pierburg. Nach mehr als 10
Jahren in wachsender Verantwortung im Bereich Finanzen und Controlling,
durchlief er verschiedene Karrierestationen in den Bereichen Einkauf, Vertrieb,
Produktentwicklung und Operations bei Unternehmen der Berry Global Gruppe,
zuletzt als Executive Vice President und General Manager der Sparte Health,
Hygiene & Specialties EMEIA & Asia, die im November 2024 mit Glatfelter Inc. zu
Magnera Inc. fusionierte. Bei Gerresheimer wird er als Mitglied des Vorstandes
die Verantwortung für die Business Units Moulded Glass, Tubular Glass und
Syringe Systems übernehmen.
"Achim Schalk verfügt über umfassende Erfahrungen als Führungskraft in großen
internationalen Produktionsunternehmen mit ausgewiesener Expertise in den
Bereichen Operations, Sales und Finance", so Dr. Axel Herberg, Vorsitzender des
Aufsichtsrats der Gerresheimer AG. "Wir sind davon überzeugt, dass er die
Integration der Bormioli Pharma und das geplante Wachstum der Gerresheimer
Gruppe erfolgreich weiter vorantreiben wird."
Verantwortung für drei Business Units
Mit der Berufung von Achim Schalk werden die Verantwortlichkeiten im Vorstand
für die Business Units neu zugeordnet. Achim Schalk wird ab November 2025 die
globale Verantwortung für die Business Units Moulded Glass, Tubular Glass und
Syringe Systems der Unternehmensgruppe übernehmen. Dietmar Siemssen, CEO der
Gerresheimer AG, führt die Business Units Primary Packaging Plastics, Medical
Systems und Advanced Technologies.
Dr. Lukas Burkhardt verlässt Gerresheimer auf eigenen Wunsch
Achim Schalk tritt die Nachfolge von Dr. Lukas Burkhardt an, der sich nach acht
Jahren im Vorstand der Gerresheimer AG entschieden hatte, seinen Vertrag nicht
zu verlängern und eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen.
"Wir danken Dr. Lukas Burkhardt für sein Engagement und seinen Beitrag zum
Unternehmenswachstum in den letzten Jahren", so Dr. Axel Herberg abschließend.
Pressekontakt:
Gerresheimer AG
Jutta Lorberg
Head of Corporate Communication
T +49 211 6181 264
mailto:jutta.lorberg@gerresheimer.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/9072/6094905
OTS: Gerresheimer AG
ISIN: DE000A0LD6E6
