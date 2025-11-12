Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Abend gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 25,90 USD zu.

Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 25,90 USD. Die Pfizer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,95 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 25,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 6.001.837 Stück.

Am 04.10.2025 markierte das Papier bei 27,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 6,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,92 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Pfizer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,70 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,33 USD an.

Pfizer ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,62 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 0,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 16,65 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,70 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,14 USD je Pfizer-Aktie.

