Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 25,21 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 25,21 USD zu. Der Kurs der Pfizer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,28 USD zu. Bei 25,11 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.029.501 Pfizer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 27,68 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 8,92 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,92 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 17,04 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Pfizer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,69 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,70 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,33 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 04.11.2025. Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 0,78 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,65 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 5,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 03.02.2026 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,13 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

