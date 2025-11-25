Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Dienstagabend nordwärts

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Pfizer. Zuletzt sprang die Pfizer-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 25,60 USD zu.

Die Pfizer-Aktie konnte um 20:07 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 25,60 USD. Im Tageshoch stieg die Pfizer-Aktie bis auf 25,97 USD. Bei 25,41 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 2.745.868 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,68 USD erreichte der Titel am 04.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 8,13 Prozent wieder erreichen. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,92 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Pfizer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,69 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,70 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,33 USD.

Am 04.11.2025 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer 0,78 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,65 Mrd. USD – eine Minderung von 5,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,70 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,13 USD je Aktie.

