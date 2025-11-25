Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Pfizer im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Pfizer. Die Pfizer-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 25,79 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Pfizer-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 25,79 USD. In der Spitze legte die Pfizer-Aktie bis auf 25,97 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,41 USD. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.105.682 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,68 USD. Dieser Kurs wurde am 04.10.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,33 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (20,92 USD). Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 18,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,70 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,33 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfizer am 04.11.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,62 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,92 Prozent auf 16,65 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 17,70 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 03.02.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,13 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

