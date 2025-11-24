DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,90 +1,6%Nas22.851 +2,6%Bitcoin76.981 +2,1%Euro1,1528 +0,1%Öl63,46 +1,5%Gold4.123 +1,4%
Kurs der Pfizer

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Montagabend im Plus

24.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Pfizer zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Pfizer-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 25,36 USD zu.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 25,36 USD zu. Bei 25,47 USD erreichte die Pfizer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 25,11 USD. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.291.756 Stück gehandelt.

Bei 27,68 USD erreichte der Titel am 04.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,92 USD. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 21,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Pfizer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,69 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,70 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 29,33 USD.

Am 04.11.2025 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,65 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 5,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Pfizer am 03.02.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,13 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 10 Jahren verloren

Novo Nordisk-Aktie rutscht vor Hauptversammlung ab: Investoren rebellieren gegen geplantes Board-Update

Sieg im Bietergefecht: Pfizer schließt die Übernahme von Metsera ab - Aktie wenig verändert

Nachrichten zu Pfizer Inc.

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
24.09.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
10.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
10.01.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

