Neue Ausgabe von uro am Sonntag: ETFs versus Fonds: Wer gewinnt das Rendite-Duell?

€uro am Sonntag

ETFs versus Fonds: Wer gewinnt das Rendite-Duell?

40 Anlageklassen, zwei Gegner: Die Champion im knallharten Rendite-Fight.

Gute Ideen

Dolores Schendel verbindet die Passion für Wissenschaft mit unternehmerischem Denken. Das Ergebnis heißt Medigene. Das exklusisve Interview mit der Firmen-Chefin.

Feind in der Maschine

Die Hackerangriffe auf Konzerne häufen sich. Gut für die Hersteller von Sicherheitstechnik.

Überraschend gute Botschaft

Der Kurznachrichtendienst Twitter baut Umsatz und Gewinn aus. Er wird zum Liebling der Aktionäre.

Angriff auf Big Tech

Die US-Behörden machen Druck auf die Branchenriesen. Facebook könnte gar die Zerschlagung drohen. Was das für Anleger bedeutet.

Gutes Investment

Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa wirbt um ausländische Investoren. Die führt die Suche nach Rendite immer öfter in die Schwellenländer.

Aktie im Brennpunkt

Warum sich Infineon auf einen riskanten Milliardendeal einlässt.

Frankfurt intern

Promi-Investoren verlieren viel Geld bei Staramba.

Flucht in Sicherheit

Warum Gold wieder in den Fokus der Anleger gerückt ist.

Keine Angst vor Bären

Mit Put-Optionsscheinen doppelt gegen fallende Kurse absichern.

Gute Fahrt

Ein Dienstwagen ist etwas Feines - allerdings muss er versteuert werden. Wie Clevere die Abgaben in Grenzen halten.





