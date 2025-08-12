DAX24.025 -0,2%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,57 +1,1%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.699 +0,4%Euro1,1677 ±0,0%Öl66,13 -0,9%Gold3.346 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Zollpause: Dow schließt stärker -- DAX letztlich im Minus -- Hannover Rück verdient mehr als erwartet -- NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
Top News
BigBear.ai-Aktie im Sinkflug: Zahlen von BigBear.ai enttäuschen BigBear.ai-Aktie im Sinkflug: Zahlen von BigBear.ai enttäuschen
Plug Power-Aktie nach Zahlen in Rot: Plug Power weiter in der Verlustzone - Umsatz gestiegen Plug Power-Aktie nach Zahlen in Rot: Plug Power weiter in der Verlustzone - Umsatz gestiegen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Dow Jones aktuell

Pluszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich fester

12.08.25 22:32 Uhr
Pluszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich fester | finanzen.net

Der Dow Jones stieg letztendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
258,90 EUR 3,40 EUR 1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Boeing Co.
198,50 EUR 3,34 EUR 1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Goldman Sachs
637,10 EUR 16,50 EUR 2,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Home Depot Inc., The
338,60 EUR 6,15 EUR 1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
200,65 EUR -2,60 EUR -1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Johnson & Johnson
147,24 EUR -2,56 EUR -1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
McDonald's Corp.
258,25 EUR -6,35 EUR -2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck Co.
68,40 EUR -0,90 EUR -1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
453,80 EUR 4,70 EUR 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,78 EUR -0,36 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
198,24 EUR -1,76 EUR -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
224,00 EUR 5,40 EUR 2,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
37,06 EUR -0,19 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walmart
89,03 EUR -0,60 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
44.458,6 PKT 483,5 PKT 1,10%
Charts|News|Analysen

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel letztendlich um 1,10 Prozent stärker bei 44.458,61 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 18,396 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,476 Prozent fester bei 44.184,36 Punkten, nach 43.975,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 44.050,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 44.497,59 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 44.371,51 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 12.05.2025, bei 42.410,10 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 12.08.2024, den Stand von 39.357,01 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 4,87 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45.054,36 Punkten. Bei 36.611,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit UnitedHealth (+ 3,65 Prozent auf 261,57 USD), Goldman Sachs (+ 3,36 Prozent auf 743,38 USD), Boeing (+ 2,94 Prozent auf 232,61 USD), American Express (+ 2,36 Prozent auf 303,21 USD) und Home Depot (+ 1,99 Prozent auf 338,20 EUR). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen McDonalds (-0,89 Prozent auf 301,64 USD), IBM (-0,65 Prozent auf 234,77 USD), Johnson Johnson (-0,60 Prozent auf 172,78 USD), Salesforce (-0,44 Prozent auf 231,66 USD) und Walmart (-0,30 Prozent auf 103,62 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 34.111.329 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,826 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,98 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,33 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: American Express und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf American Express

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf American Express

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
11.06.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen