Pluszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich fester

Dow Jones aktuell

Der Dow Jones stieg letztendlich.

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel letztendlich um 1,10 Prozent stärker bei 44.458,61 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 18,396 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,476 Prozent fester bei 44.184,36 Punkten, nach 43.975,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 44.050,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 44.497,59 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 44.371,51 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 12.05.2025, bei 42.410,10 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 12.08.2024, den Stand von 39.357,01 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 4,87 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45.054,36 Punkten. Bei 36.611,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit UnitedHealth (+ 3,65 Prozent auf 261,57 USD), Goldman Sachs (+ 3,36 Prozent auf 743,38 USD), Boeing (+ 2,94 Prozent auf 232,61 USD), American Express (+ 2,36 Prozent auf 303,21 USD) und Home Depot (+ 1,99 Prozent auf 338,20 EUR). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen McDonalds (-0,89 Prozent auf 301,64 USD), IBM (-0,65 Prozent auf 234,77 USD), Johnson Johnson (-0,60 Prozent auf 172,78 USD), Salesforce (-0,44 Prozent auf 231,66 USD) und Walmart (-0,30 Prozent auf 103,62 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 34.111.329 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,826 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,98 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,33 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

