Pluszeichen in Zürich: So steht der SLI aktuell

15.08.25 12:25 Uhr
Der SLI entwickelt sich am fünften Tag der Woche positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Julius Bär
57,88 CHF 0,90 CHF 1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
11.520,00 CHF -70,00 CHF -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
254,00 CHF 3,90 CHF 1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schindler AG (PS)
305,40 CHF -1,20 CHF -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
147,30 CHF 1,85 CHF 1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
577,50 CHF -4,50 CHF -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Temenos AG
71,70 CHF -0,45 CHF -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
32,45 CHF 0,37 CHF 1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
VAT
276,00 CHF -6,20 CHF -2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
590,40 CHF 0,40 CHF 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SLI
2.002,1 PKT 10,0 PKT 0,50%
Charts|News|Analysen

Um 12:08 Uhr verbucht der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,46 Prozent auf 2.001,27 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,503 Prozent auf 2.002,13 Punkte an der Kurstafel, nach 1.992,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.000,75 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.007,55 Zählern.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,511 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 15.07.2025, einen Stand von 1.969,44 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.05.2025, wurde der SLI mit 2.010,93 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2024, lag der SLI bei 1.971,39 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 4,15 Prozent zu. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.721,32 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Roche (+ 1,44 Prozent auf 253,70 CHF), Julius Bär (+ 1,44 Prozent auf 57,80 CHF), Swiss Re (+ 1,31 Prozent auf 147,35 CHF), UBS (+ 1,09 Prozent auf 32,43 CHF) und Sandoz (+ 0,74 Prozent auf 47,73 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen VAT (-2,06 Prozent auf 276,40 CHF), Swisscom (-0,77 Prozent auf 577,50 CHF), Lindt (-0,60 Prozent auf 11.520,00 CHF), Temenos (-0,55 Prozent auf 71,75 CHF) und Schindler (-0,46 Prozent auf 305,20 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2.755.382 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 211,624 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Die Swiss Re-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Analysen zu Swiss Re AG

DatumRatingAnalyst
08:31Swiss Re BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Swiss Re OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Swiss Re BuyUBS AG
14.08.2025Swiss Re Sector PerformRBC Capital Markets
14.08.2025Swiss Re HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:31Swiss Re BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Swiss Re OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Swiss Re BuyUBS AG
05.08.2025Swiss Re BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Swiss Re BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Swiss Re Sector PerformRBC Capital Markets
14.08.2025Swiss Re HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Swiss Re HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Swiss Re NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.05.2025Swiss Re NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Swiss Re UnderweightBarclays Capital
18.10.2024Swiss Re SellUBS AG
22.08.2024Swiss Re SellUBS AG
22.08.2024Swiss Re SellUBS AG
24.07.2024Swiss Re SellUBS AG

