Pluszeichen in Zürich: So steht der SLI aktuell
Der SLI entwickelt sich am fünften Tag der Woche positiv.
Werte in diesem Artikel
Um 12:08 Uhr verbucht der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,46 Prozent auf 2.001,27 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,503 Prozent auf 2.002,13 Punkte an der Kurstafel, nach 1.992,10 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.000,75 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.007,55 Zählern.
So bewegt sich der SLI auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,511 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 15.07.2025, einen Stand von 1.969,44 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.05.2025, wurde der SLI mit 2.010,93 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2024, lag der SLI bei 1.971,39 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 4,15 Prozent zu. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.721,32 Punkten registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Roche (+ 1,44 Prozent auf 253,70 CHF), Julius Bär (+ 1,44 Prozent auf 57,80 CHF), Swiss Re (+ 1,31 Prozent auf 147,35 CHF), UBS (+ 1,09 Prozent auf 32,43 CHF) und Sandoz (+ 0,74 Prozent auf 47,73 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen VAT (-2,06 Prozent auf 276,40 CHF), Swisscom (-0,77 Prozent auf 577,50 CHF), Lindt (-0,60 Prozent auf 11.520,00 CHF), Temenos (-0,55 Prozent auf 71,75 CHF) und Schindler (-0,46 Prozent auf 305,20 CHF).
SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2.755.382 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 211,624 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der SLI-Werte
Die Swiss Re-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.net
