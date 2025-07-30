DAX24.058 -0,4%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,62 +2,3%Dow44.076 -0,2%Nas21.497 +0,2%Bitcoin103.798 +1,3%Euro1,1599 -0,4%Öl66,62 +0,5%Gold3.347 -1,5%
Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag freundlich

11.08.25 16:09 Uhr
Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Zuletzt sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 36,16 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere um 15:52 Uhr 0,8 Prozent. Die Porsche Automobil vz-Aktie legte bis auf 36,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 36,11 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Porsche Automobil vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 195.300 Stück gehandelt.

Am 28.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,62 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 17,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,46 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Porsche Automobil vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,13 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,43 EUR.

Am 14.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 189,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,14 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei -1019000000,00 EUR.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 13.08.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 18.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche Automobil vz-Gewinn in Höhe von 9,05 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

