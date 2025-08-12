Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittwochnachmittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 36,61 EUR.

Das Papier von Porsche Automobil vz legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 36,61 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche Automobil vz-Aktie sogar auf 36,66 EUR. Bei 36,01 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 207.728 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.09.2024 auf bis zu 42,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil vz-Aktie 16,42 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Kursverlust von 16,80 Prozent würde die Porsche Automobil vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,13 EUR, nach 1,91 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 37,71 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche Automobil vz am 14.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,53 EUR. Im Vorjahresquartal waren 3,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche Automobil vz -1019000000,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 189,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,14 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 11.11.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 18.08.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,05 EUR fest.

