Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Porsche zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Porsche konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 44,96 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,7 Prozent auf 44,96 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Porsche-Aktie bei 45,46 EUR. Bei 44,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 331.508 Stück.

Am 28.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 75,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 66,81 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2025 auf bis zu 39,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,41 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 30.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,30 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,45 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 24.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Porsche rechnen Experten am 23.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,68 EUR je Porsche-Aktie.

