Porsche Aktie News: Porsche gewinnt am Mittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Porsche zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 45,22 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere um 11:48 Uhr 1,2 Prozent. Im Tageshoch stieg die Porsche-Aktie bis auf 45,32 EUR. Bei 44,71 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 122.976 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 75,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 65,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,58 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,47 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,13 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,41 EUR.

Porsche veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,35 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 10,45 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Porsche am 24.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Porsche möglicherweise am 23.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,70 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

DZ BANK bescheinigt Verkaufen für Porsche-Aktie

Im Juli 2025: Deutscher Automarkt nimmt wieder Fahrt auf

DAX-Konzerne gehören mehrheitlich ausländischen Investoren