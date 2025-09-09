DAX23.643 ±0,0%ESt505.372 +0,2%Top 10 Crypto16,09 +1,8%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.638 +0,3%Euro1,1691 -0,1%Öl67,44 -0,2%Gold3.629 -0,3%
Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag mit KursVerlusten

11.09.25 09:25 Uhr
Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 42,68 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42,55 EUR 0,01 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 42,68 EUR. Die Porsche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 42,62 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 17.973 Porsche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 75,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 75,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,11 EUR je Porsche-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 47,63 EUR.

Porsche veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 1,35 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 9,30 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 24.10.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 23.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,70 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

DatumMeistgelesen
