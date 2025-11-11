Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagmittag mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Porsche vz gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche vz-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Porsche vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 46,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche vz-Aktie bei 46,10 EUR. Bei 45,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 50.171 Porsche vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 65,30 EUR markierte der Titel am 11.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,65 Prozent hinzugewinnen. Am 26.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 39,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 16,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,944 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,96 EUR je Porsche vz-Aktie aus.

Am 24.10.2025 lud Porsche vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,65 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,71 Mrd. EUR im Vergleich zu 9,11 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Porsche vz am 17.03.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Porsche vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,403 EUR fest.

