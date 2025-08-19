Porsche Aktie News: Porsche verliert am Mittwochnachmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 46,78 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 46,78 EUR. Die Abwärtsbewegung der Porsche-Aktie ging bis auf 46,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,06 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 104.397 Porsche-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,00 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 37,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,13 EUR je Porsche-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,79 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 30.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,35 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche am 24.10.2025 vorlegen. Am 23.10.2026 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,70 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Kann die Lufthansa-Aktie auf eine DAX-Rückkehr bei September-Überprüfung hoffen?

Aktien von VW, BMW & Co. steigen: IG Metall fordert Dividenden-Abstrich von Auto-Aktionären

Vor Index-Überprüfung: GEA und Scout24 laut JPMorgan mögliche DAX-Aufsteiger