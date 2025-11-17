ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE büßt am Montagmittag ein

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,3 Prozent auf 4,92 EUR abwärts.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:39 Uhr um 2,3 Prozent auf 4,92 EUR ab. In der Spitze fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 4,91 EUR. Bei 5,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.749 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,53 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.08.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 73,52 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 8,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

ProSiebenSat1 Media SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,045 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,74 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025 vor. ProSiebenSat1 Media SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,04 EUR je Aktie gewesen. ProSiebenSat1 Media SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 840,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 882,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.03.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,762 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Aktie zieht dennoch ab: Bernstein belässt ProSiebenSat.1 auf 'Market-Perform'

Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ProSiebenSat.1-Aktie trotzdem fester: Operative Jahresprognose gesenkt