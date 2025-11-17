ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gibt am Vormittag nach

Blick auf ProSiebenSat1 Media SE-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 5,00 EUR abwärts.

Um 09:02 Uhr fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 5,00 EUR ab. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sank bis auf 5,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,04 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 818 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,53 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 70,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Am 02.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,50 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,045 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,74 EUR.

Am 31.07.2025 hat ProSiebenSat1 Media SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ProSiebenSat1 Media SE ein Ergebnis je Aktie von 0,04 EUR vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,76 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 840,00 Mio. EUR im Vergleich zu 882,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.03.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,762 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

