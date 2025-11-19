ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verteidigt Stellung am Mittwochnachmittag

So entwickelt sich ProSiebenSat1 Media SE

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 4,74 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 4,74 EUR. Im Tageshoch stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 4,85 EUR. Zwischenzeitlich weitete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,72 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,74 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 56.973 Stück.

Bei einem Wert von 8,53 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.08.2025). Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 44,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 5,06 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,051 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 6,74 EUR.

Am 31.07.2025 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 840,00 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 882,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.03.2026 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,730 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

