ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 4,85 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 4,85 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,83 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,91 EUR. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 66.767 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 8,53 EUR. 75,80 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,051 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,74 EUR.

Am 13.11.2025 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,33 EUR gegenüber 0,04 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE 820,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 882,00 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,730 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

