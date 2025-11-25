DAX23.460 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -1,3%Nas22.829 -0,2%Bitcoin75.269 -1,7%Euro1,1557 +0,3%Öl62,07 -2,1%Gold4.141 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Warum der Euro z um Dollar zulegt Warum der Euro z um Dollar zulegt
"Lage bleibt angespannt": DAX kämpft sich ins Plus - Folgt Jahresendrally? "Lage bleibt angespannt": DAX kämpft sich ins Plus - Folgt Jahresendrally?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
So bewegt sich ProSiebenSat1 Media SE

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE wird am Nachmittag ausgebremst

25.11.25 16:09 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 4,85 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
4,88 EUR -0,01 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 4,85 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,83 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,91 EUR. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 66.767 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 8,53 EUR. 75,80 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,051 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,74 EUR.

Am 13.11.2025 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,33 EUR gegenüber 0,04 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE 820,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 882,00 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,730 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Aktie zieht dennoch ab: Bernstein belässt ProSiebenSat.1 auf 'Market-Perform'

Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ProSiebenSat.1-Aktie trotzdem fester: Operative Jahresprognose gesenkt

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumRatingAnalyst
14.11.2025ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
13.11.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
05.11.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.11.2025ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
12.11.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
05.11.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
28.10.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldDeutsche Bank AG
22.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
01.09.2025ProSiebenSat1 Media SE SellWarburg Research
26.03.2025ProSiebenSat1 Media SE SellGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
28.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
04.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ProSiebenSat.1 Media SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen