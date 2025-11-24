ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE schiebt sich am Montagmittag vor
Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 4,90 EUR zu.
Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte um 11:44 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 4,90 EUR. Bei 4,95 EUR erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,81 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 82.844 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,53 EUR) erklomm das Papier am 29.08.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 74,15 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 02.12.2024 auf bis zu 4,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 8,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
ProSiebenSat1 Media SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,051 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,74 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.
Am 13.11.2025 lud ProSiebenSat1 Media SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,33 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,04 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 820,00 Mio. EUR im Vergleich zu 882,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 05.03.2026 präsentieren.
In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,730 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Aktie zieht dennoch ab: Bernstein belässt ProSiebenSat.1 auf 'Market-Perform'
Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ProSiebenSat.1-Aktie trotzdem fester: Operative Jahresprognose gesenkt
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Equal Weight
|Barclays Capital
|13.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Equal Weight
|Barclays Capital
|12.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Sell
|Warburg Research
|26.03.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2024
|ProSiebenSat1 Media SE Underperform
|Bernstein Research
|28.10.2024
|ProSiebenSat1 Media SE Underperform
|Bernstein Research
|04.10.2024
|ProSiebenSat1 Media SE Underperform
|Bernstein Research
