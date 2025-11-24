DAX23.210 +0,5%Est505.519 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 -0,1%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.721 -0,9%Euro1,1541 +0,2%Öl62,39 -0,2%Gold4.068 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Alphabet, TKMS, D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor
D-Wave Quantum-Aktie im Blick: Warrant-Deadline, Kapitalzufluss & Zukunftsrisiken D-Wave Quantum-Aktie im Blick: Warrant-Deadline, Kapitalzufluss & Zukunftsrisiken
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Notierung im Blick

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE schiebt sich am Montagmittag vor

24.11.25 12:06 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE schiebt sich am Montagmittag vor

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 4,90 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
4,82 EUR 0,04 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte um 11:44 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 4,90 EUR. Bei 4,95 EUR erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,81 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 82.844 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,53 EUR) erklomm das Papier am 29.08.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 74,15 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 02.12.2024 auf bis zu 4,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 8,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

ProSiebenSat1 Media SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,051 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,74 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

Am 13.11.2025 lud ProSiebenSat1 Media SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,33 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,04 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 820,00 Mio. EUR im Vergleich zu 882,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 05.03.2026 präsentieren.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,730 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Aktie zieht dennoch ab: Bernstein belässt ProSiebenSat.1 auf 'Market-Perform'

Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ProSiebenSat.1-Aktie trotzdem fester: Operative Jahresprognose gesenkt

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumRatingAnalyst
14.11.2025ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
13.11.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
05.11.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.11.2025ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
12.11.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
05.11.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
28.10.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldDeutsche Bank AG
22.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
01.09.2025ProSiebenSat1 Media SE SellWarburg Research
26.03.2025ProSiebenSat1 Media SE SellGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
28.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
04.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ProSiebenSat.1 Media SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen