ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE schiebt sich am Nachmittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 4,90 EUR zu. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,95 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,81 EUR. Zuletzt wechselten 196.149 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,53 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.08.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 74,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 4,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,051 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,74 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ProSiebenSat1 Media SE am 13.11.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,04 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 882,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 820,00 Mio. EUR.

Voraussichtlich am 05.03.2026 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2025 0,730 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Aktie zieht dennoch ab: Bernstein belässt ProSiebenSat.1 auf 'Market-Perform'

Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ProSiebenSat.1-Aktie trotzdem fester: Operative Jahresprognose gesenkt