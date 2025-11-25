ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag leichter
Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 4,92 EUR.
Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,92 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,91 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,91 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.381 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.
Bei 8,53 EUR erreichte der Titel am 29.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 73,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,051 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,74 EUR an.
ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,33 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,03 Prozent zurück. Hier wurden 820,00 Mio. EUR gegenüber 882,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 05.03.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 0,730 EUR in den Büchern stehen haben wird.
