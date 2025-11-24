DAX23.282 +0,8%Est505.532 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 -0,5%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.528 -1,2%Euro1,1531 +0,1%Öl62,07 -0,7%Gold4.073 +0,2%
ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE zeigt sich am Vormittag freundlich

24.11.25 09:25 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 4,82 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
4,82 EUR 0,04 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 4,82 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 4,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,81 EUR. Bisher wurden heute 16.163 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Am 29.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,53 EUR. 76,97 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,50 EUR ab. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 6,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,051 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 6,74 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,33 EUR. Im letzten Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,04 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 882,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 820,00 Mio. EUR.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,730 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Aktie zieht dennoch ab: Bernstein belässt ProSiebenSat.1 auf 'Market-Perform'

Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ProSiebenSat.1-Aktie trotzdem fester: Operative Jahresprognose gesenkt

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumRatingAnalyst
14.11.2025ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
13.11.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
05.11.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
