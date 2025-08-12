PUMA SE Aktie News: PUMA SE tendiert am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Kurs der PUMA SE

Die Aktie von PUMA SE hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die PUMA SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 17,41 EUR.

Mit einem Kurs von 17,41 EUR zeigte sich die PUMA SE-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Bei 17,52 EUR markierte die PUMA SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die PUMA SE-Aktie bis auf 17,37 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 39.581 PUMA SE-Aktien.

Am 11.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die PUMA SE-Aktie damit 63,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die PUMA SE-Aktie mit einem Verlust von 1,64 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für PUMA SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,610 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,150 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,85 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte PUMA SE am 24.07.2025. PUMA SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,28 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PUMA SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,94 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,12 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von PUMA SE veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,953 EUR je PUMA SE-Aktie.

