PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Mittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von PUMA SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 18,11 EUR zu.

Das Papier von PUMA SE legte um 11:45 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 18,11 EUR. In der Spitze legte die PUMA SE-Aktie bis auf 18,13 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 163.446 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Am 11.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 164,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,610 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,126 EUR je PUMA SE-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,85 EUR.

Am 24.07.2025 äußerte sich PUMA SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,67 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,27 Prozent auf 1,94 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die PUMA SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass PUMA SE 2025 einen Verlust in Höhe von -1,953 EUR ausweisen wird.

