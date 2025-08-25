DAX24.191 -0,3%ESt505.408 -0,7%Top 10 Crypto15,65 -1,3%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.700 -0,2%Euro1,1639 +0,2%Öl67,79 -1,4%Gold3.369 +0,1%
So entwickelt sich PUMA SE

PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Dienstagmittag tiefer

26.08.25 12:05 Uhr
PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Dienstagmittag tiefer

Die Aktie von PUMA SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der PUMA SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 21,32 EUR.

Die PUMA SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,9 Prozent auf 21,32 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PUMA SE-Aktie bisher bei 20,86 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,18 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PUMA SE-Aktien beläuft sich auf 790.270 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 11.11.2024 auf bis zu 47,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 124,81 Prozent Plus fehlen der PUMA SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.08.2025 (17,05 EUR). Der derzeitige Kurs der PUMA SE-Aktie liegt somit 25,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,126 EUR, nach 0,610 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,85 EUR.

Am 24.07.2025 hat PUMA SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,94 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 8,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von PUMA SE rechnen Experten am 28.10.2026.

Laut Analysten dürfte PUMA SE im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,953 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst

DatumRatingAnalyst
11:31PUMA SE HaltenDZ BANK
10:56PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
08:01PUMA SE SellUBS AG
22.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
11.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
28.07.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025PUMA SE BuyDeutsche Bank AG
