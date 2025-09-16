DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto16,05 -1,5%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.870 +0,5%Euro1,1854 -0,1%Öl68,36 -0,2%Gold3.675 -0,4%
Novo Nordisk-Aktie: Berenberg stuft hoch - aber senkt Kursziel

17.09.25 08:54 Uhr
Novo Nordisk-Aktie: Berenberg erhöht Bewertung, senkt Kursziel | finanzen.net

Die Privatbank Berenberg hat ihre Einschätzung für Novo Nordisk hochgestuft, da die gesenkten Erwartungen nun einen konstruktiveren Blick auf die Aktie zulassen.

Die Privatbank Berenberg hat Novo Nordisk von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 610 auf 425 dänische Kronen gesenkt. Seit dem Kurshoch Mitte 2024 habe der Pharmakonzern Novo Nordisk mehrmals die Ziele gesenkt, und die Markterwartungen seien deutlich zurückgesetzt worden, schrieb Kerry Holford in einer am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Dies erlaube einen konstruktiveren Blick auf Wachstumsaussichten, Kurstreiber und Bewertung. Ungeachtet noch bestehender Hindernisse habe der neue Konzernchef nun die Chance, positiv zu überraschen. Die Aktie löse die des US-Konkurrenten Eli Lilly als sein bevorzugter Titel in der Behandlung von Fettleibigkeit ab.

/rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 17:10 / GMT

Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

