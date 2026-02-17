DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 -1,6%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.316 +0,7%Euro1,1847 -0,1%Öl67,65 +0,4%Gold4.934 +1,1%
Rechtsstreitigkeiten

Bayer-Aktie nach Glyphosat-Vergleich: JPMorgan hält an Overweight-Einstufung fest

18.02.26 07:49 Uhr
JPMorgan sieht Chancen für Bayer-Aktie nach Milliardenvergleich in den USA | finanzen.net

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach dem Glyphosat-Milliardenvergleich in den USA mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
49,07 EUR -0,28 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dies sei ein weiterer großer Schritt, um die Rechtsstreitigkeiten wegen des Unkrautvernichters endlich beizulegen, schrieb Richard Vosser am Dienstagabend. Es gebe jedoch noch einiges zu bedenken, so die Zustimmung der Gerichte und möglicherweise zahlreiche Ausnahmeregelungen. Gerade für letztere hält Vosser die ohnehin ausstehende Entscheidung des obersten US-Gerichts für besonders relevant. Hier winke für Bayer eine positive Präzedenzentscheidung hinsichtlich der Fälle, in denen sich Kläger auf unzureichende Warnungen vor den Krebsrisiken durch Glyphosat beriefen - immerhin etwa 80 Prozent aller Verfahren. Die starke Kursreaktion der Bayer-Aktien habe die Vergleichslösung etwa eingepreist. Angesichts weiterhin bestehender Unsicherheiten rechnet Vosser am Mittwoch nicht mit einer nochmaligen Outperformance.

/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 21:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Bayer

mehr Analysen