Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Investoren fliehen am Nachmittag aus Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke). Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 9,0 Prozent auf 81,30 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 9,0 Prozent auf 81,30 EUR ab. Bei 79,00 EUR markierte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 89,20 EUR. Zuletzt wechselten 564.763 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 171,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.11.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 110,82 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,00 EUR. Dieser Wert wurde am 28.08.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 2,83 Prozent könnte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bei 169,43 EUR.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,21 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 709,19 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) einen Umsatz von 560,67 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am 28.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,007 EUR je Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie.

