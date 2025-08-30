DAX23.672 +0,8%ESt505.336 +0,9%Top 10 Crypto15,76 -0,5%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.644 +0,1%Euro1,1646 ±0,0%Öl67,79 -1,9%Gold3.543 +0,3%
Profil
Kursentwicklung

03.09.25 12:06 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 1.776,00 EUR zu.

Rheinmetall AG
1.765,00 EUR 1,00 EUR 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 1.776,00 EUR. Bei 1.777,00 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1.760,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 60.594 Rheinmetall-Aktien.

Bei 1.944,00 EUR markierte der Titel am 02.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 9,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2024 (463,80 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 73,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 11,28 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 1.879,43 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,90 EUR gegenüber 1,43 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,43 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2,23 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Am 05.11.2026 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 29,60 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
29.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
20.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
