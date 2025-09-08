DAX23.725 -0,3%ESt505.366 +0,1%Top 10 Crypto15,83 +0,2%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.132 +0,9%Euro1,1750 -0,1%Öl66,78 +0,8%Gold3.646 +0,3%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Blick auf Rheinmetall-Kurs

Rheinmetall Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Rheinmetall

09.09.25 09:24 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 1.768,50 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.769,00 EUR -13,50 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 1.768,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.760,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1.793,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 19.065 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.944,00 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,92 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2024 bei 463,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,77 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,28 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 8,10 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.900,75 EUR an.

Am 07.08.2025 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,90 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 2,43 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 2,23 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2025 auf 29,68 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
08:01Rheinmetall OverweightBarclays Capital
08.09.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
29.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
20.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
