Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 1.758,50 EUR nach.

Um 09:06 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 1.758,50 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 1.748,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1.778,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 13.235 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2.008,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.11.2024 bei 546,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 68,92 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 11,18 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 8,10 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 2.156,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 06.11.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,34 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 3,11 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 2,78 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 2,45 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 12.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 29,27 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

