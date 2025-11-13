DAX24.312 -0,3%Est505.799 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,92 +2,3%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.684 +1,2%Euro1,1615 +0,2%Öl62,77 +0,1%Gold4.239 +1,0%
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schwächelt -- Asiens Märkte letztlich höher -- Merck wächst stärker als erwartet -- RENK auf Wachstumskurs -- Siemens, NEL, Palantir, Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
RENK-Aktie stark gesucht: Weiteres Wachstum dank Rüstungsboom - auch HENSOLDT und Rheinmetall im Blick
DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert
Aktienkurs im Fokus

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag im Minusbereich

13.11.25 09:22 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 1.741,00 EUR.

Rheinmetall AG
1.750,00 EUR -4,00 EUR -0,23%
Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 1.741,00 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.737,00 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.745,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.873 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 2.008,00 EUR erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 555,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 68,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 11,17 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 8,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 2.147,78 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 05.11.2025 vor. Das EPS wurde auf 3,34 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,11 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2,78 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,33 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 11.03.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 18.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 29,25 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

