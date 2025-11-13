Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag fester
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 1.750,50 EUR.
Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 1.750,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 1.767,00 EUR. Mit einem Wert von 1.745,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.500 Rheinmetall-Aktien.
Bei 2.008,00 EUR erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 14,71 Prozent wieder erreichen. Bei 555,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 68,28 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,17 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 8,10 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 2.147,78 EUR.
Am 05.11.2025 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 3,34 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 3,11 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,78 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2,45 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 18.03.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 29,25 EUR je Rheinmetall-Aktie.
Analysen zu Rheinmetall AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.2025
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
