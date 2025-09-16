DAX23.415 +0,4%ESt505.384 +0,2%Top 10 Crypto16,20 -0,5%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.619 +0,3%Euro1,1848 -0,1%Öl68,01 -0,7%Gold3.664 -0,7%
Blick auf Rheinmetall-Kurs

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall reagiert am Mittwochvormittag positiv

17.09.25 09:27 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall reagiert am Mittwochvormittag positiv

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 1.929,00 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Rheinmetall AG
1.932,00 EUR 5,50 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Rheinmetall legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 1.929,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.944,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1.916,50 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 23.374 Aktien.

Bei 1.983,00 EUR markierte der Titel am 16.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,80 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2024 auf bis zu 463,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 75,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,29 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 1.900,75 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,90 EUR gegenüber 1,43 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,43 Mrd. EUR – ein Plus von 8,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 29,70 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
16.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
16.09.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
15.09.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
15.09.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
