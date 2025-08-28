Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall schiebt sich am Mittag vor

Kurs der Rheinmetall

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 1.691,50 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 1.691,50 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1.702,00 EUR. Bei 1.647,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 127.776 Stück gehandelt.

Am 02.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1.944,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,93 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 463,80 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 72,58 Prozent wieder erreichen.

Nach 8,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 11,28 EUR je Rheinmetall-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 1.879,43 EUR.

Am 07.08.2025 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,43 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,77 Prozent auf 2,43 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 06.11.2025 gerechnet. Am 05.11.2026 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 29,60 EUR je Aktie aus.

