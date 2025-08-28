DAX23.944 -0,4%ESt505.368 -0,5%Top 10 Crypto15,53 -2,3%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.279 -2,1%Euro1,1666 -0,1%Öl68,23 -0,1%Gold3.405 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX schwächer -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- Palantir, Infineon, Rheimetall & Co., Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
K+S-Aktie leichter: CEO Meyer erhält Vertragsverlängerung K+S-Aktie leichter: CEO Meyer erhält Vertragsverlängerung
Schaeffler-Aktie gefragt: Citigroup sieht entstehenden "Champion" Schaeffler-Aktie gefragt: Citigroup sieht entstehenden "Champion"
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.
Kurs der Rheinmetall

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall schiebt sich am Mittag vor

29.08.25 12:05 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall schiebt sich am Mittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 1.691,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.698,00 EUR 55,00 EUR 3,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 1.691,50 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1.702,00 EUR. Bei 1.647,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 127.776 Stück gehandelt.

Am 02.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1.944,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,93 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 463,80 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 72,58 Prozent wieder erreichen.

Nach 8,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 11,28 EUR je Rheinmetall-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 1.879,43 EUR.

Am 07.08.2025 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,43 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,77 Prozent auf 2,43 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 06.11.2025 gerechnet. Am 05.11.2026 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 29,60 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten

Rheinmetall-Aktie stabil: Lürssen-Militärwerft vor Übernahme - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 5 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
12:01Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
20.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
12:01Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
20.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
26.03.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen