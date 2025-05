Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Vormittag ins Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von Roche zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 272,50 CHF.

Die Roche-Aktie konnte um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 272,50 CHF. Bei 272,50 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 266,70 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 135.144 Roche-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 313,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 212,90 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 21,87 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,95 CHF aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 279,75 CHF an.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Roche.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 20,11 CHF je Aktie aus.

