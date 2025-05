Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Roche

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 271,20 CHF abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 271,20 CHF. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 270,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 272,10 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 285.655 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,71 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 216,60 CHF am 07.05.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 20,13 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,95 CHF. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 279,75 CHF.

Die Roche-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Roche rechnen Experten am 23.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 20,11 CHF fest.

