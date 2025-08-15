Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagnachmittag nahe Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Roche. Zum Vortag unverändert notierte die Roche-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 256,00 CHF.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:52 Uhr bei 256,00 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 256,60 CHF zu. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 254,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 255,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 132.301 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,80 CHF) erklomm das Papier am 12.03.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 18,42 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Mit einem Kursverlust von 9,41 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,90 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,70 CHF aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 275,14 CHF aus.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 04.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 19,93 CHF je Aktie aus.

