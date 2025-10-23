Roche Aktie News: SPI Aktie Roche fällt am Nachmittag
Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 3,8 Prozent auf 269,90 CHF.
Die Roche-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 269,90 CHF abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 269,10 CHF. Bei 273,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 602.623 Roche-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 16,27 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 231,90 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.
Im Jahr 2024 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,90 CHF. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 276,00 CHF für die Roche-Aktie.
Die Roche-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.01.2026 erwartet. Roche dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 19,91 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.
Roche-Aktie dennoch leichter: Weitere Erfolge in Brustkrebsstudie mit Giredestrant - FDA gibt Gazyva frei
Roche-Aktie trotzdem im Minus: Illumina mit neuer Gen-Sequenzierung-Technologie herausgefordert
SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Roche von vor 5 Jahren bedeutet
