DAX25.149 +1,2%Est506.075 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6700 +1,4%Nas23.019 -0,2%Bitcoin57.049 +1,2%Euro1,1885 +0,1%Öl68,68 -1,4%Gold5.067 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Gerresheimer A0LD6E NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Microsoft 870747 Amazon 906866 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Lufthansa, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
Top News
HelloFresh-Aktie bricht ein: Deutlicher Umsatzrückgang - Rückzug aus Italien HelloFresh-Aktie bricht ein: Deutlicher Umsatzrückgang - Rückzug aus Italien
Schlumberger: Kaum bekannt, KI-Lösungen und Data Center kreieren eine neue Wachstumsperspektive! Schlumberger: Kaum bekannt, KI-Lösungen und Data Center kreieren eine neue Wachstumsperspektive!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren

ROUNDUP: Helsing und Hensoldt vereinbaren strategische Partnerschaft

12.02.26 15:46 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
80,40 EUR 0,90 EUR 1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die deutschen Rüstungsunternehmen HENSOLDT und Helsing haben eine strategische Partnerschaft für eine gemeinsame Weiterentwicklung von Verteidigungstechnologien vereinbart. Das erste gemeinsame Produkt der beiden Unternehmen werde die Zusammenarbeit beim KI-gestützten autonomen Kampfflugzeug CA-1 Europa von Helsing, teilten die Unternehmen vor der Münchner Sicherheitskonferenz mit.

Wer­bung

Die CA-1 Europa solle künftig mit Sensorik von Hensoldt ausgestattet werden, wurde erklärt. Geplant sei die Integration von Technologien und Sensoren aus den Bereichen Radar, Optronik, Selbstschutz sowie elektromagnetischer Kampfführung.

Helsing und Hensoldt arbeiten bereits gemeinsamen mit dem norwegischen Konzern Kongsberg zusammen, um bis 2029 eine Satellitenkonstellation für Aufklärung, Überwachung und Zielerfassung für Europa aufzubauen.

"Die Zukunft moderner Verteidigungssysteme liegt im intelligenten und vernetzten Zusammenspiel von Sensorik und Künstlicher Intelligenz", erklärte Oliver Dörre, Vorstandsvorsitzender von Hensoldt.

Wer­bung

Gundbert Scherf, Mitgründer und Co-CEO von Helsing, bezeichnete CA-1 als "Angebot für eine glaubwürdige europäische Abschreckung". Er betonte die Bedeutung einer eigenen Rüstungsproduktion für Souveränität und Überlegenheit der Streitkräfte.

Unabhängig von diesem konkreten Einzelprojekt betonte der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie: "Deutschland kann guten Gewissens eine zentrale Führungsrolle bei der europäischen Rüstung übernehmen, da wir über eine ausgeprägte industrielle Stärke verfügen", sagte Hauptgeschäftsführerin Marie-Christine von Hahn. Die Auftragslage der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie ziehe spürbar an. "Dieses Momentum sollte nun konsequent genutzt werden, um das volle Potenzial unserer Unternehmen auszuschöpfen."/cn/DP/jha

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
30.01.2026HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
29.01.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
28.01.2026HENSOLDT Equal-weightMorgan Stanley
12.01.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.12.2025HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.01.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
12.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2026HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
28.01.2026HENSOLDT Equal-weightMorgan Stanley
12.01.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.12.2025HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen