DAX24.267 -0,4%ESt505.414 -0,6%Top 10 Crypto15,91 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.554 -1,8%Euro1,1687 -0,2%Öl66,16 +0,1%Gold3.348 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y UnitedHealth 869561 BASF BASF11 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Palantir, Lilium, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Vestas, SMA Solar und Nordex im Fokus
Top News
Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX tendiert niedriger Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX tendiert niedriger
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung

RWE Aktie News: RWE am Mittag mit grünen Vorzeichen

18.08.25 12:05 Uhr
RWE Aktie News: RWE am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von RWE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 35,50 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
35,31 EUR 0,43 EUR 1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RWE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 35,50 EUR. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,76 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,08 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 647.247 RWE-Aktien.

Am 22.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 6,42 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 21,80 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,19 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,72 EUR.

RWE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 2,81 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,07 Prozent auf 3,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 4,59 Mrd. EUR umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,12 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Goldman Sachs Group Inc. mit Investmenttipp: Buy-Note für RWE-Aktie

RWE-Aktie stärker: Deutsche Bank belässt RWE auf "Buy"

RWE-Aktie gibt nach: RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück - Prognose dennoch bestätigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Nachrichten zu RWE AG St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
15.08.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.08.2025RWE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RWE KaufenDZ BANK
14.08.2025RWE BuyUBS AG
14.08.2025RWE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.08.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.08.2025RWE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RWE KaufenDZ BANK
14.08.2025RWE BuyUBS AG
14.08.2025RWE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen