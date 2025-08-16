RWE Aktie News: RWE am Mittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von RWE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 35,50 EUR zu.

Die RWE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 35,50 EUR. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,76 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,08 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 647.247 RWE-Aktien.

Am 22.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 6,42 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 21,80 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,19 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,72 EUR.

RWE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 2,81 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,07 Prozent auf 3,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 4,59 Mrd. EUR umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,12 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Goldman Sachs Group Inc. mit Investmenttipp: Buy-Note für RWE-Aktie

RWE-Aktie stärker: Deutsche Bank belässt RWE auf "Buy"

RWE-Aktie gibt nach: RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück - Prognose dennoch bestätigt