RWE Aktie News: Anleger greifen bei RWE am Nachmittag zu

Die Aktie von RWE gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 35,28 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 35,28 EUR. Bei 35,76 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,08 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 860.058 RWE-Aktien.

Bei 37,78 EUR markierte der Titel am 22.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.12.2024 (27,76 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 21,32 Prozent sinken.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 EUR je RWE-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 42,72 EUR.

Am 14.08.2025 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 2,81 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 3,67 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 4,59 Mrd. EUR umsetzen können.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

