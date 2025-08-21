DAX24.327 +0,1%ESt505.480 +0,3%Top 10 Crypto15,95 +1,8%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.426 +0,7%Euro1,1599 -0,1%Öl67,56 -0,2%Gold3.330 -0,3%
RWE im Fokus

RWE Aktie News: RWE stabilisiert sich am Vormittag

22.08.25 09:25 Uhr
RWE Aktie News: RWE stabilisiert sich am Vormittag

Die Aktie von RWE zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die RWE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 35,66 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der RWE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 35,66 EUR. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 35,73 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die RWE-Aktie bis auf 35,66 EUR. Mit einem Wert von 35,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.224 RWE-Aktien.

Am 22.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 37,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 5,95 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.12.2024 Kursverluste bis auf 27,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 28,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,56 EUR je RWE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 14.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 2,81 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,67 Mrd. EUR – eine Minderung von 20,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,59 Mrd. EUR eingefahren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,11 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
20.08.2025RWE OutperformRBC Capital Markets
15.08.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.08.2025RWE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RWE KaufenDZ BANK
14.08.2025RWE BuyUBS AG
