RWE Aktie News: RWE tendiert am Mittwochnachmittag um Nulllinie

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von RWE. Mit einem Kurs von 35,00 EUR zeigte sich die RWE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die RWE-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 35,00 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,27 EUR an. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 34,92 EUR. Bei 35,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 382.646 RWE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,78 EUR) erklomm das Papier am 22.07.2025. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 7,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Mit einem Kursverlust von 20,69 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,56 EUR an.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 2,81 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 3,67 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,59 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,11 EUR fest.

